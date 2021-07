Charles Spencer wint rechtszaak en krijgt excuses van Britse krant The Times voor opmerkingen over Diana

RoyaltyCharles Spencer (57), de broer van de overleden prinses Diana, heeft een overwinning behaald in de rechtbank. De Britse krant The Times had foutieve informatie gedeeld en moest daarom excuses aanbieden aan Spencer.

“Vandaag, voor de derde keer, is een krant gedwongen door de wet om z'n verontschuldigingen aan te bieden na leugens dat ik ‘Diana een woning heb ontzegd’", maakte Charles Spencer bekend op Twitter. Daarbij verwees hij naar een artikel van The Times uit mei, met de titel ‘It’s too simple to blame everything on Bashir’ (Het is te eenvoudig om Bashir de schuld van alles te geven). In dat artikel schreef de journalist in kwestie dat Spencer zijn zus een woning zou hebben ontzegd na haar breuk met prins Charles, dat hij haar niet beschermd had tegen journalist Martin Bashir - die tegen de prinses gelogen zou hebben om haar te laten getuigen in een interview op BBC - én dat hij deels verantwoordelijk was voor haar dood in 1997.

Excuses

De excuses van The Times werden ondertussen gepubliceerd in het onderdeel ‘Corrections and Clarifications’. “We zijn blij om te melden dat de Earl rekening heeft gehouden met de veiligheid van zijn zus en dat hij haar - in overeenstemming met het advies van de politie - verschillende woningen heeft aangeboden, waaronder Wormleighton Manor, het ouderlijke huis van de familie Spencer. Het was fout om te suggereren dat hij had geweigerd om z'n zus te helpen of dat hij haar niet beschermd had van Martin Bashir en bewijsmateriaal verborg om mee te gaan in de misleiding van die laatste. Het was niet onze bedoeling om te suggereren dat de Earl verantwoordelijk was voor de dood van zijn zus. Wij bieden onze excuses aan de Earl aan en hebben toegestemd om zijn (rechtbank)kosten te betalen en daarbovenop een vergoeding te betalen, die hij aan een goed doel zal schenken.”

In 2018 kreeg Charles al een schadevergoeding van Associated Newspapers, nadat The Daily Mail geschreven had dat hij zich na de breuk met prins Charles gedragen had op een “niet echt broederlijke, harteloze en hardvochtige manier”. In de daaropvolgende rechtszaak werd duidelijk dat Charles Spencer de vraag van z'n zus om The Garden House cottage op zijn landgoed in Northamptonshire te gebruiken, wel degelijk had afgewezen. Niet omdat hij niet wilde helpen, maar omdat er geen personeel was. Daarna bood Charles Spencer haar enkele andere huizen op het landgoed aan, waaronder Wormleighton Manor. Maar uiteindelijk ging Diana op geen enkele van die aanbiedingen in.

Afdingen

Ondanks de excuses van The Times is de zaak nog niet helemaal voorbij, want er moet nog een vergoeding betaald worden. “Maar ze zijn aan het afdingen, natuurlijk”, sneerde Charles Spencer nog op sociale media.

LEES OOK: