“Charles maakte héél duidelijk dat zij niet welkom was”: de vreemde sprongen van Harry en Meghan voor overlijden Queen Elizabeth

RoyaltyDe hele wereld hield de adem in. Urenlang was het bang afwachten op nieuws over Queen Elizabeth (96). Ook prins Harry (37) en Meghan Markle (41) zaaiden verwarring, want hoewel zij samen naar de koningin zouden reizen, bracht een plotse “wijziging van de plannen” daar verandering in. Waarom bleef Meghan écht in Londen? En waarom reisde Harry niet mee met prins William, die zich op amper 650 meter afstand bevond? Hoe liefdevol koning Charles Harry en Meghan ook vermeldde in zijn eerste speech, achter de schermen ging het er helemaal anders aan toe.