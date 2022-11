Charles III zet prinsen Harry en Andrew buitenspel als vertegenwoordigers: Anne en Edward krijgen voorrang

Lord Andrew Parker of Minsmere, de hoogste functionaris van het koningshuis, maakte maandag bekend dat de koning zijn zus en jongste broer wil benoemen tot Counsellors of State. “Dit is om ervoor te zorgen dat officiële aangelegenheden worden waargenomen wanneer ik niet beschikbaar ben, zoals tijdens het uitvoeren van officiële taken in het buitenland”, aldus de koning in de door Lord Parker voorgelezen brief.

Wie de koning vertegenwoordigt wanneer hij ziek is of op reis in het buitenland, kan in het VK enkel aangepast worden via een stemming in het parlement. Momenteel is voorzien dat de koning enkel kan vertegenwoordigd worden door zijn vrouw Camilla, of door kroonprins William, prins Harry, prins Andrew en diens dochter prinses Beatrice - de vier eerste royals in de lijn van de troonopvolging.