Charles III heeft nu pas zijn echte vuurdoop achter de rug: “Sterk signaal van veranderde tijden”

RoyaltyHet was een week van debuten voor koning Charles III (74) en koningin Camilla (75). Met zijn eerste Trooping the Colour, processie van de Orde van de Kousenband én de paardenrace Royal Ascot, is zijn plaats op de troon nu echt verankerd na het overlijden van The Queen. Toch was het een ander lid van het Brits koningshuis dat met alle aandacht ging lopen en waren er ook opvallende afwezigen tijdens deze belangrijke sleutelmomenten voor Charles. “Dit was echt een sterk signaal van de veranderde tijden.”