Charles had 'emotionele en fijne' ontmoeting met kinderen van prins Harry en Meghan Markle

Een bron binnen het koningshuis zegt tegen Sky News dat het een ‘prachtig’ weerzien was. “Het was fantastisch om ze weer te zien. Charles en Camilla waren er erg opgetogen over. De prins had zijn kleinzoon natuurlijk al een tijdje niet gezien en dus was het heel, heel, heel bijzonder dat ze weer wat tijd met elkaar konden doorbrengen. Ook had hij Lili, zijn kleindochter, nog niet ontmoet en dat was erg emotioneel.”