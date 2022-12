Charles geeft eerste kersttoespraak als koning: “Geen Andrew, geen Harry en Meghan. Een duidelijk statement”

RoyaltyKoning Charles III (74) heeft z'n eerste kersttoespraak gegeven. Daarin betuigde hij z'n medeleven aan alle gezinnen in nood. En hij verbant enkele familieleden uit een videocompilatie. Onze royalty-expert Wim Dehandschutter ziet er vooral een duidelijke boodschap in. “Hij heeft de kern van het koningshuis gedefinieerd.”

De kersttoespraak begon met een koor dat ‘God save the King’ zingt. “De ‘nieuwe’ versie van het Britse volkslied, waarbij ‘The Queen’ in de tekst is vervangen door ‘The King’, zet de toon: dit is de eerste tv-kerstboodschap van een andere monarch dan Elizabeth II, die in de jaren vijftig begon met deze traditie”, analyseert onze royalty-expert Wim Dehandschutter.

KIJK. Koning Charles heeft het in zijn kersttoespraak ook over Queen Elizabeth, die hij z'n “geliefde moeder” noemt

De Britse vorst had het in zijn kersttoespraak over een “tijd van grote angst en nood.” Dit geldt wereldwijd voor iedereen die geconfronteerd wordt met conflicten, hongersnood of natuurrampen, maar ook voor degenen “die manieren vinden om hun rekeningen te betalen en hun gezin te voeden en warm te houden”, aldus Charles. Miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk worstelen met de gestegen voedselprijzen en energiekosten.

Geliefde moeder

De toespraak werd al op 13 december opgenomen in de St George’s Chapel in Windsor. Uiteraard vermeldde Charles ook zijn “geliefde" moeder, die begraven werd in een zijkapel van de kerk in Windsor Castle, in de toespraak. De feestdagen zijn een “aangrijpende tijd” voor nabestaanden, zei de koning. “We voelen haar afwezigheid bij elk vertrouwd seizoen en herinneren haar bij elke gekoesterde traditie.” Hij deelde met de koningin het geloof in mensen die met vriendelijkheid en mededogen het leven van anderen konden raken, zei hij nog. Dit is “de essentie van onze gemeenschap en het fundament van onze samenleving”, aldus de 74-jarige Charles.

Charles bedankte verder de militairen, werknemers in de gezondheidszorg en sociale zorg, leraren en alle werknemers in overheidsdienst voor hun “onbaatzuchtige inzet”. “Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan al die geweldige mensen die zo gul voedsel of donaties of het kostbaarste goed van allemaal, hun tijd, geven om de meest behoeftigen te steunen”, aldus de koning.

Quote In zijn tekst vermeldde hij even William en Catherine, omdat zij als prins en prinses van Wales een bezoek brachten aan Wales. Alsof hij wilde duidelijk maken: zie eens hoe hard mijn zoon, de troonopvol­ger, en mijn schoondoch­ter zich inzetten voor de samenle­ving

Gelijkenissen met Filip

Onze royalty-expert Wim Dehandschutter ziet verschillende gelijkenissen tussen de eerste kersttoespraak van koning Charles II en de tiende van onze koning Filip. “Ze haalden allebei de stijgende levenskost aan, door de energiecrisis en hoge inflatie. Ze gebruikten daarbij haast dezelfde bewoordingen. Dat dit mensen ‘angstig maakt’ en dat velen ‘rekeningen niet kunnen betalen’”, klinkt het.

Ook visueel zijn er gelijkenissen. “Ze brachten hun kersttoespraak allebei rechtopstaand. Charles is daarin anders dan Elizabeth, die zittend achter haar bureau het volk toesprak. In het geval van Filip was het voor het eerst in zes jaar dat hij niet neerzit, wel rechtopstaand. Dat moest zijn woorden kracht bijzetten”, analyseert Dehandschutter. Al zijn er ook verschillen. “Filip vermeldde expliciet Oekraïne en had het over een ‘wrede, zinloze oorlog’ daar. Charles verwees er onrechtstreeks naar, als hij het had over ‘conflicten’ in ‘tijden van grote angst en ontbering’. Ondanks zijn imago van groene royal liet hij de klimaatverandering ongemoeid, in tegenstelling tot Filip gisteren.”

Quote Hij zei geen woord over zijn andere zoon, Harry. Dat was op zich te verwachten, gezien de gespannen relaties tussen Londen en Los Angeles

Wat Dehandschutter ook opvalt, is welke familieleden Charles aan bod liet komen. “In zijn tekst vermeldde hij even William en Catherine, omdat zij als prins en prinses van Wales een bezoek brachten aan Wales. Volgens hem belichtten ze daar ‘praktische voorbeelden van gemeenschapszin’. Alsof hij wilde duidelijk maken: zie eens hoe hard mijn zoon, de troonopvolger, en mijn schoondochter zich inzetten voor de samenleving. Maar hij zei geen woord over zijn andere zoon, Harry. Dat was op zich te verwachten, gezien de gespannen relaties tussen Londen en Los Angeles. Maar vergeet tegelijk niet dat Charles in zijn eerste tv-speech, de dag na de dood van de Queen, nog duidelijk zijn 'liefde' voor prins Harry en Meghan Markle uitsprak.”

Statement

Na de speech van Charles volgden nog enkele beelden van de koninklijke familie aan het werk. Charles en z'n echtgenote Camilla kregen (uiteraard) een hoofdrol, maar ook prins William en prinses Catherine, prinses Anne en prins Edward kwamen voorbij. “Geen Andrew, natuurlijk. En ook geen Harry en Meghan. Dat lijkt me een duidelijk statement", merkt Dehandschutter op. “Het is duidelijk dat Charles hier de kern van het koningshuis heeft gedefinieerd. En wie niet werkt, wordt ook gebannen uit de compilatie.”

Prins Andrew werd vorig jaar beschuldigd van seksueel misbruik. Voor het tot een rechtszaak kon komen, trof hij een schikking met het vermeende slachtoffer, Virginia Giuffre. Hij moest daarom een stap terugdoen uit de koninklijke familie. Ook Harry en Meghan maken - op eigen vraag - geen deel meer uit van de koninklijke familie.

