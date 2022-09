Charles erft ‘vervloekte’ kroon: “Hij brengt zijn eigenaar steeds ongeluk”

De Britse kroon - die gisteren nog meereisde op de kist van Elizabeth II, tijdens haar begrafenis - bevat de ongelofelijk kostbare Koh-i-Noor Diamant. Met zijn meer dan honderd karaat een prachtig juweel, maar eentje met een bloederige geschiedenis. Volgens de Hindu-legende zullen “alle mannen die hem dragen de wereld bezitten, maar ook al het ongeluk in de wereld leren kennen”. Of Elizabeth - met haar platina-nalatenschap - vrijgesproken was van deze vloek omdat ze een vrouw was? Wie zal het zeggen? Wat wél zeker is, is dat een groot deel van de bevolking nog gelooft dat het juweel vervloekt is.

In 1628 werd de Koh-i-Noor voor het eerst gebruikt, in opdracht van de grootmogol van het Indiase Mogolrijk, Shah Jahan. Die liet een troon bouwen samengesteld uit edelstenen, die zo ingewikkeld was dat het zeven jaar duurde om hem te maken. Het totaalplaatje kostte vier keer zoveel als de bouw van de Taj Mahal. De Koh-i-Noor was de kroon op het werk, en werd helemaal bovenaan de troon geplaatst. En vanaf toen begon het mis te lopen... Het land werd bestormd door Perzische troepen. Duizenden mensen kwamen om, en de diamant werd gestolen.

De Iraanse leider Nader Shah was de volgende eigenaar, tot ook hij koelbloedig werd vermoord door zijn eigen mannen. Het juweel reisde door Azië en had verschillende eigenaars - waaronder naar verluidt een vader die zijn eigen zoon verblindde - en kwam uiteindelijk terecht bij de 5-jarige Indische keizer Maharaja Duleep in de jaren ‘40.

Naar Engeland

Engeland kwam zich toen al moeien in Indië, en dwong de jonge keizer om zijn meest kostbare bezit af te staan, voor de Great Exhibition van 1851. Daar werd er geklaagd dat de diamant er nogal ‘saai’ uitzag. Dus prins Albert liet het juweel slijpen voor zijn echtgenote, Queen Victoria. Het was nog maar half zo groot, maar het zag er wel ‘mooier’ uit. Victoria droeg hem als broche, voor hij in de kroon van Queen Alexandra terechtkwam in 1902, en daarna in de Queen Mary in 1911.

Geruchten over een vervloeking staken al snel de kop op. Volgens bijgelovige zielen zou de diamant zijn aangetast en ‘beïnvloed’ door de bloedvergieten waar hij getuige van was. De diamant zou zijn dragers ongeluk brengen. Misschien daarom dat hij nog amper uit de kast wordt gehaald. Tot dit jaar zagen we de kroon voor het laatst in 2002, toen hij meereed op de kist van de Queen Mother.

India wil de diamant al jaar en dag terug. Nu de Queen gestorven is, is er een petitie opgestart, met de vraag om de steen terug naar zijn thuisland te brengen. Als hij bijgelovig is, is koning Charles misschien inderdaad beter af als hij de diamant terug naar afzender stuurt.

Volledig scherm De kroon die Charles zal erven. © via REUTERS