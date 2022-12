Charles en Camilla sturen hun eerste kerstwensen als koninklijk paar

Royalty Prins Harry vertelt over “de pijn en het leed” van vrouwen in het konings­huis: “Ze spelen een vuil spel”

Opnieuw heeft Netflix een trailer gelost van de documentaire over prins Harry (38) en Meghan Markle (41), die op 8 december online komt. In de video, die je hierboven kan bekijken, is te zien hoe de heisa omtrent Meghan Markle gelinkt wordt aan wat er prinses Diana is overkomen. De prins heeft het over “het leed van de vrouwen die in dit instituut, dit mediacircus, trouwen”. Hij insinueert ook dat sommige verhalen door het koningshuis zelf verzonnen worden.

5 december