Charles en Camilla in Duitsland voor allereerste staatsbezoek, ook Angela Merkel is uitgenodigd voor het banket

royaltyDe Britse koning Charles (74) en koningin Camilla (75) zijn in Duitsland aangekomen voor hun allereerste staatsbezoek ooit. Waarom legt hij dat uitgerekend daar af? Wat staat er op het programma? En wat eten ze vanavond op het staatsbanket in het paleis Bellevue?

Charles en Camilla kwamen vanmiddag kort voor 14 uur aan op het militaire deel van de luchthaven Brandenburg in Berlijn. Ze werden verwelkomd met 21 saluutschoten. Daarna reden ze in een gepantserde Bentley - eigendom van de Britse ambassade - richting het centrum van de Duitse hoofdstad.

Aan de Brandenburger Tor - een achttiende-eeuwse poort en ijkpunt in Berlijn - begroette bondspresident Frank-Walter Steinmeier (67) zijn hoge gasten met een officiële, militaire welkomstceremonie. Charles droeg een donkergrijze, wollen jas. Met zijn blauwe stropdas was hij vestimentair afgestemd op de kledingkeuze van zijn gemalin. Die verscheen in een turquoise blauwe jasjurk met bijpassende hoed.

Volgende halte: paleis Bellevue, de officiële residentie van de bondspresident. Steinmeier, op wiens uitnodiging Charles en Camilla in Duitsland zijn, gaf een toespraak over de klimaatverandering. “We zullen veel meer moeten doen dan voorheen. En we moeten nog sneller zijn”, speechte hij. Daarmee speelde hij in op een van de stokpaardjes van Charles, die als kroonprins meermaals zijn bezorgdheid over de toekomst van onze planeet uitsprak.

Charles en Camilla zijn vanavond de eregasten op een staatsbanket, ook op Bellevue. Gastheer Steinmeier heeft daarvoor ook ex-bondskanselier Angela Merkel (68) uitgenodigd.

Wat staat er op het menu van het staatsbanket? Voorgerecht: ingelegde karper met Erfurtse bloemenkers en runderbouillon (ook vegetarisch geserveerd). Hoofdgerecht: scharrelkip met champignons, spinazietaartje met wortels en champignons. Geserveerd met bijpassende wijnen: een selectie van Duitse en regionale mousserende wijnen. Nagerecht: pruimen met zwarte thee uit de regio Ostfriesland en zandkoekjes. Begeleid door likeurwijn uit de Ahr. (Bron: Bild.de)

Morgen bezoekt Charles in Berlijn onder meer het parlement, de Bondsdag. Hij zal daar, in het hart van de Duitse democratie, als allereerste Britse monarch een toespraak geven.

Vrijdag zijn Charles en Camilla in Hamburg, de op één na grootste stad van Duitsland. Daar staat verzoening tussen de vroegere oorlogs-/aartsvijanden centraal. Ze bezoeken het Sankt Nikolai-monument, de overblijfselen van een kerk die werd verwoest toen de geallieerden de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardeerden. Het religieuze gebouw was ontworpen door de Engelse architect George Gilbert Scott.

Frankrijk afgelast

Normaal zouden Charles en Camilla eerst naar Frankrijk op staatsbezoek gaan. Ze werden afgelopen zondag verwacht in Parijs en zouden ook Bordeaux aandoen. Van daaruit zouden ze doorvliegen naar Berlijn. Maar de Franse president Emmanuel Macron (45) liet vorige vrijdag - twee dagen van tevoren - weten dat hun komst ongelegen kwam, gezien de toenemende straatprotesten tegen zijn pensioenplannen.

Charles, die bijna zeven maanden op de troon zit, had bewust Frankrijk en Duitsland gekozen als eerste bestemmingen voor een staatsbezoek. Ter vergelijking: koningin Elizabeth ging in 1953 eerst op tournee door het Gemenebest. Charles had - naar het voorbeeld van zijn moeder en illustere voorgangster - ook kunnen beginnen in pakweg Nieuw-Zeeland, Canada of Jamaica. Maar Charles ziet Europa als prioriteit.

Dit debuut op het internationale toneel valt dan ook in woelige tijden. Door de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk zich afgescheurd van de Europese Unie, terwijl de oorlog in Oekraïne de wereld ontregelt.

Charles wil de opgeblazen bruggen met de Europese Unie heropbouwen. Daarin zijn Frankrijk en zeker Duitsland de belangrijkste bondgenoten van het Verenigd Koninkrijk, ook economisch gezien. De Duitse ambassadeur in Londen noemde deze reis alvast “de start van nieuwe betrekkingen” tussen zijn land en het Verenigd Koninkrijk.

Symbolisch: voor koning Charles is Duitsland het land van zijn allereerste staatsbezoek (het hoogste contact tussen twee staatshoofden), voor koningin Elizabeth was het haar allerlaatste in 2015. Door haar verslechterende mobiliteit besliste de negentiger daarna geen afmattende buitenlandse reizen meer te maken.

