Charles en Camilla delen ‘zomerse’ kerstkaart

RoyaltyPrins Charles (72) en zijn echtgenote Camilla (73) wensen hun volgers op sociale media fijne feestdagen toe en doen dat met een portret van hen dat geschoten is bij hun Schotse onderkomen Birkhall. Het koninklijke paar is te zien in een weelderige tuin die begroeid is met prachtige bloemen en planten, in een eerder zomerse sfeer.