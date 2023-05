Charles en Camilla dansen mee met Lionel Richie en lachen zich een breuk met Tom Cruise: dit was het kroningsconcert

ROYALTY Na de plichtplegingen het welverdiende feestje: koning Charles (74) en koningin Camilla (75) werden in de bloemetjes gezet met een heus kroningsfeest. 20.000 uitzinnige fans haalden hun beste dansbenen boven voor het concert bij Windsor Castle. Onder meer Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli en Katy Perry traden op. De stress die Charles tijdens de kroning nog zichtbaar parten speelde, was verdwenen als sneeuw voor de zon.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

20.000 Britten dosten zich zondagavond volledig uit in Union Flag-outfits voor het grote feest voor koning Charles III. Voor het heuse kroningsfeest, in de tuin van Windsor Castle, werden 10.000 gratis kaartjes verdeeld. In totaal waren er 20.000 uitzinnige fans aanwezig. Bij het begin van hét slotakkoord van het kroningsweekend werden alle aanwezigen gevraagd om met vlaggetjes te zwaaien. Het Britse koningshuis deed vol enthousiasme mee: koning Charles en koningin Camilla waren al lachend te zien tijdens de festiviteiten. En ook kroonprins William, prinses Kate, en hun kinderen George (9) en Charlotte (8) waren van de partij. Enkel Louis (5) ontbrak: voor hem was het al bedtijd.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Photo News

Prins William nam ook het woord. “Mijn grootmoeder zei wel eens dat een kroning de aankondiging is van onze hoop voor de toekomst. Ik weet dat ze ons vanuit de hemel liefdevol in de gaten houdt en dat ze een trotse moeder is”, klonk het.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Photo News

Het concert, dat in meer dan 100 landen te zien was, werd gepresenteerd door acteur Hugh Bonneville. Buiten het Verenigd Koninkrijk is hij vooral bekend door zijn rol in de serie ‘Downton Abbey’. Op een bepaald moment in de show kreeg hij gezelschap van de grappige ‘Miss Piggy’, die haar pijlen had gericht op de presentator. Ook Hollywood-ster Tom Cruise zorgde voor een hilarisch moment tijdens het feest. In een videoboodschap werd de ‘Top Gun'-acteur getoond in een vliegtuig en sprak hij de koning toe: “Van piloot tot piloot: u mag altijd mijn wingman zijn.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Hugh Bonneville © Photo News

Op het grote ronde podium voor het kasteel maakten verschillende artiesten hun opwachting. Zo bracht Olly Murs een energieke uitvoering van zijn populaire hit ‘Dance With Me Tonight’. Nicole Scherzinger, bekend van de Pussycat Dolls, maakte indruk met een vertolking van ‘Reflection’. Het nummer werd geschreven voor de Disney’s animatiefilm ‘Mulan’ uit 1998. Het optreden lokte groot applaus uit van zowel het publiek, als de koning als de koningin. Paloma Faith, rockgitarist Steve Winwood, de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, Chinese pianist Lang Lang zorgden voor een grote portie sfeer. Ook het Royal Ballet, The Royal Opera House, de Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music en The Royal College of Art gaven een gezamenlijk optreden.

Lees meer onder de foto’s.

Volledig scherm Nicole Scherzinger © AP

Volledig scherm Olly Murs © AP

Volledig scherm Bryn Terfel en Andrea Bocelli © Photo News

Het feest brak pas echt los met het swingende ‘Easy’ van Lionel Richie. Het was de overduidelijke favoriet van koning Charles en koningin Camilla, die beiden hun beste dansbenen bovenhaalden. Ook Katy Perry zorgde voor één van de vele hoogtepunten van de avond. De Amerikaanse zangeres is ambassadrice van de British Asian Trust, een goed doel dat werd opgericht door Charles. Voor de gelegenheid was Perry gehuld in een sprankelend goud kleed. Ze leek op een ware prinses op het podium voor het kasteel. Ze bedankte de koning voor het feit dat ze een nacht in Windsor Castle mocht logeren en begon dan met een uitbundige versie van ‘Roar’. Daarna volgde haar wereldhit ‘Firework’. De Amerikaanse zangeres had voor de gelegenheid zelfs haar moeder meegenomen. Take That trad voor het eerst in vier jaar opnieuw live op, maar daar was niets van te merken. De band sloot de spectaculaire avond af met de liedjes ‘Greatest Day’ en ‘Never Forget.’

Volledig scherm Lionel Richie © Photo News

Volledig scherm Katy Perry. © Photo News

.

Volledig scherm Take That © Photo News

KIJK. Koning Charles is officieel gekroond

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: