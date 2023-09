Charles dankbaar voor steun in jaar na overlijden Elizabeth

Royalty “Eindelijk herenigd”: bij deze schatrijke en omstreden familie spenderen prins Laurent en zijn gezin hun vakanties

Wil je een gekroond hoofd spotten? Dan moet je volgens ‘Story’ in Saint-Tropez zijn deze zomer. De kans bestaat dat je er in zee plonst met de Zweedse prins Carl Philip (44), die er in het huis van zijn ouders verblijft. Of dat je prins Laurent (59) en prinses Claire (49) tegen het lijf loopt, die er jaarlijks bij steenrijke, maar ook omstreden boezemvrienden gaan logeren. Bij wie kunnen ze terecht om al hun zorgen te vergeten? En hoe luxueus gaat het er allemaal aan toe? “Ik ben nog nooit naar school gegaan met andere kinderen.”