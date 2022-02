Charles bant Andrew uit Windsor: “Hij wil dat zijn broer uit het zicht blijft”

Koningin Elizabeth stelt orde op zaken: Camilla krijgt later de titel van 'queen’, Charles reageert verheugd

De Britse koningin Elizabeth heeft in aanloop naar haar jubileumviering van zondag aangekondigd dat ze wil dat haar schoondochter Camilla de titel van koningin krijgt wanneer prins Charles koning wordt. Dat is haar “oprechte wens”, deelde ze mee in een bericht ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van haar heerschappij. Prins Charles reageerde erg verheugd op de aankondiging van zijn moeder.

