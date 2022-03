CEO van Child Focus is erevoorzitster Paola enorm dankbaar: “Zo vaak ze kon, zette de koningin Child Focus in de verf’

Maart 1997, 25 jaar geleden. Amper een halfjaar na de Witte Mars wordt België opnieuw in rouw gedompeld wanneer de vermiste negenjarige Loubna Benaïssa wordt teruggevonden. Op Loubna’s uitvaart is haar moeder hoogzwanger. Kort na haar bevalling stopt aan het kleine huis van de Benaïssa’s in een migrantenwijk in Elsene een wagen van het hof. Ver weg van de camera’s komt koningin Paola het gezin persoonlijk feliciteren. Zeven jaar later, in 2004, verzamelt de vorstin op uitnodiging van presidentsvrouw Bernadette Chirac op het Elysée het kruim van ’s werelds first lady’s rond zich – zelfs Laura Bush geeft present. Paola wil het door Child Focus opgerichte Missing Children Europe een flinke duw geven om de verdwijningen van kinderen over heel Europa beter te coördineren. Daardoor is vandaag in 35 landen het noodnummer voor vermiste kinderen 116 000 van kracht. Kort na de troonswisseling in 2013 draagt de koningin het erevoorzitterschap van Child Focus over aan haar opvolgster Mathilde. “Dat was pijnlijk, maar ze nam het besluit in het belang van de organisatie en de kinderen”, zegt CEO Heidi De Pauw in Story. Ze werkt al twintig jaar samen met Paola, en nu ook met koningin Mathilde. Op haar vraag lichtte Heidi Child Focus trouwens ook toe aan Melania Trump.