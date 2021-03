CBS publiceert eerste beelden van Oprah-interview met Meghan en Harry: “Zweeg je? Of werd je het zwijgen opgelegd?”

“Mijn grootste angst was dat de geschiedenis zich zou herhalen. Ik ben heel erg opgelucht om hier samen met mijn vrouw te zitten en met jou te spreken”, aldus Harry, die met Meghan te zien is in hun tuin in Montecito. "Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar.” Daarnaast geeft prins Harry wel nog toe dat het ontzettend moeilijk was om de koninklijke familie te verlaten.

In de trailer komt Meghan Markle verschillende keren in beeld, maar een reactie op de vragen van Oprah krijgen we nog niet te horen. Wel is duidelijk dat ook zij enkele pittige uitspraken doet. Zo reageert Oprah op een antwoord dat Meghan gaf tijdens het interview, dat nog niet te zien is in de trailer. Maar Oprahs reactie spreekt boekdelen: “Dus deze situatie was niet te overleven? Dat klinkt wel alsof er op een gegeven moment een ‘breaking point’ is geweest.” Daarnaast vraagt ze Meghan ook een erg pikante vraag: “Zweeg je? Of werd je het zwijgen opgelegd?”.

Volgens Gayle King, de beste vriendin van Oprah, beweert de talkshowhost dat dit haar beste interview tot nu toe is. “Ik heb van betrouwbare bronnen vernomen, Oprah dus, dat dit haar beste interview tot nu toe is, dus ik ben erg benieuwd”, klonk het tijdens ‘This Morning on Friday’. King zei midden februari ook al dat Oprah het koppel ‘alles’ mocht vragen en dat er niets ‘verboden terrein’ was.

