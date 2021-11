Campagne rond huiselijk geweld toont schokkende beelden van Kate Middleton: “Naar bekende vrouwen zouden we wél luisteren”

Het is niet de eerste keer dat AleXandro Palombo zo’n campagne in het leven roept. In 2020 werkte hij aan de ‘Fighting For Life’-campagne, ook rond huiselijk geweld. Daarvoor gebruikte hij de gehavende gezichten van onder anderen presidentsvrouwen Brigitte Macron en Michelle Obama en bondskanselier Angela Merkel. “Als deze bekende vrouwen iets zouden zeggen, zouden we wel meteen luisteren”, zegt hij. “Waarom dan niet naar andere vrouwen?”