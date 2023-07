Camilla was zenuwachtig voor kroning Charles: "Ze had hier niet om gevraagd”

Royalty Twijfels over kroonprins Frederik van Denemarken steken de kop op: “Hij is niet klaar voor de troon”

Terwijl zijn moeder, koningin Margrethe (83), dit voorjaar herstelde van een rugoperatie, heeft kroonprins Frederik (55) van Denemarken een voorproefje gehad van het leven op de troon. Hij nam tijdelijk al haar koninklijke taken over, maar volgens zijn omgeving werd Frederik niet bepaald gelukkig van deze promotie. In de Deense pers klinken de waarschuwingen dan ook steeds luider: “Zijn lot nadert, maar het is onzeker of Frederik dat nog wil aanvaarden.”