Camilla overspoeld door haatreacties na nieuw seizoen ‘The Crown’: “Ze werd volledig verkeerd in beeld gebracht”

Hoewel het algemeen bekend is dat prins Charles en Camilla elkaar leerden kennen tijdens hun jeugdjaren én dat Camilla altijd de ‘ware liefde’ van de prins is geweest, raakte ‘The Crown’ een gevoelige snaar. In het vierde seizoen zien we hoe moeilijk Diana het heeft om zich aan te passen aan het koningshuis. Bovendien weigert zowat iedereen om haar te helpen. Als snel komt Diana erachter dat Camilla Parker Bowles veel meer is dan gewoon de beste vriendin van haar toekomstige echtgenoot. Prins Charles wordt in een bijzonder slecht daglicht gezet als ‘gefrustreerde man’ die nooit écht van Diana gehouden heeft. In plaats daarvan hangt hij constant aan de telefoon met Camilla, en gaat hij zelfs vreemd.

Volledig scherm Charles en Camilla in ‘The Crown’: een liefdespaar dat nooit echt uit elkaar ging, ook niet tijdens Charles’ huwelijk met Diana © BSRagency BACKGRID

Slechte reputatie

Enkele feiten doordrenkt met het nodige drama en speculatie, waren het laatste dat de sowieso al niet populaire Camilla nodig had. Nét wanneer zij en haar echtgenoot besloten om wat meer naar de voorgrond te treden als toekomstig koningspaar, gooit ‘The Crown’ roet in het eten door oude wonden open te halen. En het kijkpubliek is allesbehalve mals voor de hertogin.

Toen het koningshuis eerder deze week een foto van Camilla op hun officiële Instagrampagina postte, liep er alleen maar negatieve commentaar binnen: “Je hebt Diana gemarteld vanaf het moment dat ze verloofd was met jouw dierbare Charles”, klinkt het. Of: “Je bent een vreselijke vrouw die profiteerde van Diana’s gebroken hart.”

Feiten verdraaid

“In ‘The Crown’ insinueert men dat Charles en Camilla een affaire hadden gedurende zijn volledige huwelijk met Diana. Dat is onterecht”, menen bronnen binnen het paleis. “Charles had de eerste vijf jaar na zijn huwelijk amper contact met Camilla, laat staan dat hij een affaire had. Hij hield van haar, maar hij behandelde Diana met het respect dat ze verdiende. Hij had op voorhand al met Camilla besproken dat hun relatie niet verder zou gaan zo lang hij getrouwd was. Zij vond dat niet meer dan correct, en had trouwens een goed contact met de prinses van Wales.”

Volledig scherm Charles en Camilla © EPA

Slachtoffer

‘Prinses van Wales’, is trouwens een titel die Camilla vandaag - als vrouw van de prince of Wales - eigenlijk toekomt. Ze weigerde echter om zo genoemd te worden, omdat dat het publiek te hard zou herinneren aan Diana, en dat wilde ze niet. “Ze had een heilige schrik om in haar voetsporen te treden, dus ze stelde zich heel bescheiden op. Daarom valt ze tegenwoordig onder de noemer ‘hertogin van Cornwall’. En alsnog krijgt ze constant kritiek. Eigenlijk zijn Charles en Camilla evengoed slachtoffer van het koningshuis. Als Charles destijds de vrije keuze had gekregen, was hij meteen met haar getrouwd. Maar omdat hij niet mocht van het koningshuis, en gedwongen werd om met een ander te huwen, kwam Diana op het toneel. Uit respect voor haar hebben Charles en Camilla jaren na haar dood gewacht voor ze samen in het openbaar verschenen. Zelfs de koningin erkende op hun trouwdag dat alles ‘eindelijk was zoals het moest zijn’.”

“Camilla heeft vreselijk veel kritiek gekregen”, zei Charles een tijdje geleden al over zijn vrouw. “De mensen hielden van Diana, en het was moeilijk om te zien dat iemand haar plaats innam. Maar ik heb enorm veel bewondering voor de manier waarop mijn vrouw daarmee is omgegaan. Ze is heel sterk.”

Het koningshuis heeft nog niet gereageerd op alle commotie die is ontstaan na ‘The Crown’. Vrienden van het koppel noemen het beeld dat wordt opgehangen ‘schadelijk’ en ‘belachelijk’. “Het is een potje royals pesten met een Hollywood-budget”, klinkt het. “De makers van ‘The Crown’ zouden in een officieel statement duidelijk moeten maken dat hun show complete fictie is.”

