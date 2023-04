Camilla krijgt na kroning van Charles op 6 mei titel van koningin

Royalty Familie van Fabiola spreekt voor het eerst: “Toen Boudewijn stierf, haalde ze haar Rolex tevoor­schijn en gooide ze die in het graf”

Zijn overlijden ging als een schokgolf door het land. Dit jaar is het precies 30 jaar geleden dat koning Boudewijn stierf. De vorst overleed aan een hartstilstand in het koninklijk buitenverblijf in het Spaanse Motril, waar hij verbleef met zijn grote liefde Fabiola. In een nieuwe documentaire op de Spaanse tv spreken vier van háár familieleden nu voor het eerst over die periode en het huwelijk van Boudewijn en Fabiola. Bovendien worden er zelfs na al die jaren nog nieuwe familiegeheimen onthuld. “Toen hij stierf, haalde ze haar Rolex tevoorschijn en gooide ze die in het graf.”