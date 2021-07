Camilla is jarig: deze ongeziene titel zal ze krijgen wanneer Charles de troon bestijgt

Camilla was al sinds de jeugdjaren van prins Charles zijn grote liefde. Het koningshuis verplichtte hem echter om een andere bruid te kiezen, omdat Camilla al een keertje gescheiden was. Na de dood van prinses Diana, vond het koppel al snel weer een weg naar elkaar. Maar hun reputatie zou nooit meer hetzelfde zijn na het tragische overlijden van de populaire prinses. Dat is tevens de reden waarom Camilla door het leven gaat als ‘Duchess of Cornwall’, terwijl haar als nieuwe echtgenote van Charles eigenlijk de titel ‘Princess of Wales’ toekomt. De titel deed te veel denken aan Diana, en Camilla wilde zelf liever alle associatie met haar zo veel mogelijk uit de weg gaan. Ze krijg bijvoorbeeld al jarenlang doodsbedreigingen van boze Diana-fans en wilde dat niet in de hand werken.

Maar wat als Charles binnenkort koning wordt? Traditioneel gezien zou ze dan de officiële titel ‘Queen Consort’ (koningin gemaal) krijgen. Dat is een koninklijke titel zonder uitvoerende macht. Ze is dus enkel koningin in naam.

Maar een officieel statement van het paleis in 2005, uitgegeven op de trouwdag van Charles en Camilla, stelt het volgende: “Het is de bedoeling dat de hertogin bekend zal komen te staan als HRH The Princess Consort.” Hare Koninklijke Hoogheid, de Prinses Gemaal. Als dat klopt, zou het de eerste keer in de geschiedenis van het land zijn dat er een royal door het leven gaat als ‘Princess Consort’. Volgens experts zou het ook perfect passen in het nieuwe beleid van Charles, waarin hij The Firm - de werkende leden van de monarchie - wil beperken. Door zelfs zijn eigen vrouw een lagere titel te geven dan ze in principe zou mogen krijgen, kan hij verantwoorden dat zijn broer Edward bijvoorbeeld ook geen Duke of Edinburgh mag worden.

Al twijfel royaltywatcher Robert Jobson aan de waarachtigheid van het statement uit 2005. “Het is zeker een optie”, legt hij uit. “Maar ik denk dat het paleis Camilla wilde voorstellen als een ‘Princess Consort’ om het publiek tijd te geven om aan haar te wennen. Er heerste destijds een hele negatieve publieke opinie rondom haar, mede vanwege haar ‘vervanging’ van Diana. Dat is nu fel verbeterd, omdat ook Charles zelf veel populairder is geworden. Als je het mij vraagt, zullen ze haar alsnog Queen Consort maken. Dat is uiteindelijk wat haar toekomt. Tenzij ze de titel zelf weigert, natuurlijk. Dat sluit ik niet uit.”

