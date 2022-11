Camilla in alle stilte behandeld in India: heeft de koningin-gemalin een alcoholprobleem?

Royalty Charles III zet prinsen Harry en Andrew buitenspel als vertegen­woor­di­gers: Anne en Edward krijgen voorrang

De Britse koning Charles III heeft de eerste stap ondernomen om zijn broer prins Andrew en zijn zoon prins Harry te vervangen als zijn vertegenwoordigers. Ze vervullen beiden geen officiële taken meer voor het koningshuis, maar volgens hun rang in de lijn van opvolgers zijn ze nog steeds officiële plaatsvervangers (Councellors of State) voor de koning. Charles heeft voorgesteld om prinses Anne en prins Edward aan te stellen als zijn invallers.

12:58