Buitenlandse pers vol lof over Elisabeth op militair kamp: “Ondenkbaar dat onze prinses zo zou schitteren”

Royalty “Ze doet dit geheel vrijwillig”: waarom kroonprin­ses Elisabeth liever op militair kamp gaat dan op vakantie

Tijdens de nationale feestdag trok ze alle aandacht met haar vuurrode jurk, nu doet kroonprinses Elisabeth (20) er alles aan om te verdwijnen in de achtergrond. De toekomstige troonopvolger werkt een militair kamp af in Aarlen, waar ze in legeruniform en camouflageschmink de kneepjes van het vak leert. Opmerkelijk, want studeerde Elisabeth niet in Oxford? Wat wil ze bewijzen? En hoe gaat het er tijdens zo'n militair kamp aan toe? Wij spraken haar luitenant-kolonel. “We maakten vanaf het begin de afspraak: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Elisabeth en de rest.”

27 juli