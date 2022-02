Buckingham Palace schrapt plots diplomatieke ontvangst van Queen Elizabeth

Royalty Meghan Markle en prins Harry krijgen award tijdens NAACP Image Awards: “Het is een eer”

Zaterdagavond mogen we prins Harry (37) en Meghan Markle (40) nog eens in het openbaar verwachten. De hertog en hertogin van Sussex worden dan verwacht op de NAACP Image Awards. Het is voor het koppel de eerste keer dat ze een Hollywood-evenement bijwonen sinds hun verhuis naar Californië in 2020.

