Buckingham Palace grijpt in: beschuldigingen tegen prins William in allerijl uit nieuwe docu geschrapt

RoyaltyPrins Harry (36) en prins William (39) blijven de wereld beroeren. Want, is er nu wel of geen sprake van een verzoening na de voorstelling van het standbeeld van prinses Diana ? Hoewel de Britse tv-kijkers beloofd werd dat ze het antwoord gisteravond te weten zouden komen in de nieuwe documentaire ‘Harry & William: What Went Wrong?’, bleek dat er op het laatste nippertje werd gesleuteld aan de uitzending. Zo werden alle beschuldigingen aan het adres van prins William geschrapt, nadat Buckingham Palace ingreep en een waarschuwing uitgaf.

Het gaat concreet om de uitlatingen van Omid Scobie, die het boek ‘Finding Freedom’ schreef en in nauw contact staat met prins Harry en Meghan Markle (39). Hij beweert dat de medewerkers van prins William bewust negatieve roddels over prins Harry lekken in de pers, zodat Harry’s geloofwaardigheid in het gedrang zou komen. “Het raakte plots bekend dat ‘William zich zorgen maakte over de mentale gezondheid van Harry’”, aldus Scobie. “Dat gebeurde niet toevallig vlak nadat het interview van Harry en Meghan met Tom Bradby was uitgezonden. In dat interview vertelde Harry dat hij en zijn broer ‘zich op een ander pad bevonden’.”

Hij vervolgde: “In de kranten stond de volgende ochtend te lezen dat William zich zorgen maakte, maar die geruchten over Harry’s mentale gezondheid zijn door zijn eigen mensen ingefluisterd bij de media. En dat heeft voor een nog grotere kloof tussen de twee prinsen gezorgd. Voor Harry werd de vinger op een pijnlijke wonde gelegd, het is niet onopgemerkt voorbij gegaan.” Scobie leverde overigens geen enkel bewijs voor zijn beschuldigingen: “Of William zelf voor die geruchten heeft gezorgd zullen we nooit weten. Maar ze kwamen van zijn bureau, waar hij de baas van is.”

Volledig scherm In de documentaire 'Harry and William: What Went Wrong?' werden beschuldigingen aan het adres van prins William geschrapt. © ITV

Fragmenten geknipt

Volgens Daily Mail heeft het Britse hof vlak voor de uitzending nog contact opgenomen met de producenten van de documentaire. Het ging om “een aantal details”, zo kregen de makers te horen. Maar in realiteit werd hen een waarschuwing gegeven: volgens Daily Mail benadrukte het paleis aan de productie dat zij de claims over prins William “afwijzen” én dat de beweringen “lasterlijk” zijn voor de monarchie.

De productie van ‘Harry & William: What Went Wrong?’ heeft het verzoek vervolgens naar eigen zeggen “zorgvuldig overwogen.” Maar uiteindelijk bonden ze in: de makers en televisiezender kozen er enkele momenten voor de uitzending voor om alle gerelateerde vermeldingen over het onderwerp te schrappen. Volgens medewerkers vooral omdat het William - die zich al langer inzet voor goede doelen rond mentale gezondheid - “buitengewoon ongelukkig” zou maken als hij in een slecht daglicht wordt geplaatst.

De Britse kijkers kregen dus uiteindelijk een documentaire zónder uitlatingen van Omid Scobie. Al bracht het ingrijpen van het koninklijke paleis mogelijk net het omgekeerde effect op gang: door de uitlatingen te schrappen wakkert het hof alle langlopende geruchten over een vete tussen Harry en zijn broer weer verder aan.

