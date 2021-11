Buckingham Palace bezorgd om verrassingsinterview van Meghan Markle: “Ze is wanhopig op zoek naar publiciteit”

In een eerste vooruitblik op het gesprek, die woensdag werd gedeeld via de sociale media van ‘The Ellen Show’, is te zien hoe de hertogin van Sussex zich openhartig opstelt om te vertellen over haar leven als actrice in Hollywood, voordat ze haar man prins Harry (37) ontmoette. Daarnaast wekt vooral het bijschrift de indruk op dat er nog heel wat spraakmakende onthullingen zullen volgen: “Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat Meghan, de hertogin van Sussex, op het terrein van Warner Brothers (waar de opnames van ‘The Ellen Show’ plaatsvinden, red.) was. Mis de rest van ons interview morgen niet”, klinkt het veelbelovend.

“Ze is wanhopig”

Hoewel het voorlopig onduidelijk is of ook haar leven aan het Britse hof ter sprake komt, voelen ze in Buckingham Palace alvast het zweet uitbreken. Volgens Angela Levin - die de biografie schreef van prins Harry - wekt het hele gebeuren “angst op” en zijn de leden bezorgd over de schadelijke uitlatingen die Meghan tijdens het gesprek kan maken. “Meghan doet nu alsof alles geweldig gaat en ze zo grappig en een beetje verlegen is. Maar dat gaat echt niet werken”, stelt Angela. “Meghan doet er alles aan om een heel natuurlijk en gewoon meisje te lijken. Maar ze is wanhopig op zoek naar publiciteit, wanhopig op zoek naar mensen die naar haar kijken.”

“Ik denk dat het paleis bang is voor alles wat ze zegt omdat ze zo grof kan zijn”, gaat de Britse biografe verder. “Het interview met Oprah was slecht getimed, want Prins Harry’s grootvader was ziek. Het draait alleen rond wat goed voor háár is. Ze is meedogenloos en denkt altijd eerst aan zichzelf.”

‘Vriend aan huis’

Het is geen geheim dat Ellen DeGeneres bekend staat als een ‘vriend aan huis’ van prins Harry en Meghan. Er werd lang gesuggereerd dat ‘The Ellen Show’ de primeur zou krijgen voor het eerste grote interview met het koppel nadat ze de koninklijke familie hadden verlaten, maar uiteindelijk ging Oprah met de deal naar huis.

