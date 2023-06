Broer van prinses Diana steunt prins Harry publiekelijk: “Je hebt geen schaamte”

Royalty Staat huwelijk van Harry en Meghan op springen? “De prins is eindelijk wakker geworden”

Staan prins Harry (38) en Meghan Markle (41) op scheiden? Er zijn in de Britse pers heel wat berichten opgedoken over een groeiende kloof tussen de prins en zijn vrouw. Zo claimen verschillende royalty-experten dat de relatie van het koninklijke koppel zich in een “tragische situatie” bevindt en op springen staat.