Broer van prinses Diana reageert op uitvaart Philip

Nederland­se gravin Eloise van Oranje onder vuur na corona­feest­je in het park

8 april De Nederlandse gravin Eloise van Oranje (18) heeft de coronaregels aan haar laars gelapt. De dochter van prins Constantijn (50) en prinses Laurentien (54) werd op een feestje in het park gespot met tientallen jongeren. Van mondmaskers of de ‘anderhalvemeterregel’ was absoluut geen sprake. Haar management heeft ondertussen gereageerd en zegt dat de groep mensen met wie ze aan het feesten was haar huisgenoten zijn.