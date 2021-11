Broer van Meghan Markle heeft spijt van zijn uitspraken uit het verleden: “Kinderachtig en verkeerd”

RoyaltyThomas Markle Jr. (55) haalde in het verleden al stevig uit naar zijn zus Meghan Markle (40), maar ondertussen lijkt het erop dat hij spijt heeft van zijn uitspraken. Dat hij in 2018 aan prins Harry vroeg om zijn huwelijk met Meghan af te blazen, noemt hij nu “de grootste fout uit zijn leven”.

Tijdens een nieuwe aflevering van de Australische editie van ‘Big Brother VIP’ kreeg Thomas Markle Jr. de opdracht om zich door middel van een brief te excuseren bij Meghan en Harry. “Het eerste wat ik wil zeggen, is dat hij mij spijt dat ik vlak voor jullie huwelijk zo’n gemene brief heb geschreven.” De halfbroer van Meghan Markle maakt in zijn brief duidelijk dat hij destijds niet zichzelf was. “Ik ben absoluut geen gemeen persoon en ik heb ontzettend veel liefde om te geven.”

Naar eigen zeggen voelde Thomas Markle Jr. zich gekwetst omdat Meghan hem destijds omschreef als “verre familie”. “Toen we jonger waren, hadden we een geweldige band, dus daarom was ik plots erg in de war. Het enige wat ik kon doen, was een muur bouwen om zo mijn hart te beschermen.” Hij vervolgt: “Ik weet dat het kinderachtig en verkeerd was. Ik heb er oprecht ontzettend veel spijt van.”

Gebrek aan privacy

Waar de broer van Meghan Markle het nog moeilijk mee had, was het feit dat hij plots ‘bekend’ was. “Samen met de rest van onze familie was ik plots een publiek figuur. Ik had geen privacy meer. Het was heel stresserend om daar alleen mee om te gaan zonder enige vorm van hulp.” Thomas Markle Jr. voelde constant druk van buitenaf en noemde het hele gebeuren “een ware nachtmerrie”. “Als ik de klok kon terugdraaien, dan zou ik dat zonder aarzelen doen.”

In zijn brief schrijft Thomas nog dat hij ontzettend trots is op zijn zus en dat hij erg blij is voor haar. “Ik zie je graag. Je bent mijn kleine zus. Je bent mijn familie en dat zal je altijd blijven. Nu je de liefde van je leven gevonden hebt en je eigen familie hebt… ik ben gewoon zo trots op jou.”

De brief die hij in 2018 aan prins Harry schreef, waarin hij vroeg om niet te trouwen met zijn zus, noemde hij nog de “grootste vergissing uit zijn hele leven”. Hij wenst zijn zus en haar gezin alleen maar het allerbeste. “Ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven, want dit is de echte Tom Markle Jr. Ik zie jullie graag en ik wil dat jullie dat weten.” In de brief die hij destijds aan prins Harry schreef, zei Thomas dat zijn zus Meghan niet de juiste vrouw voor hem was. Daarnaast maakte hij de prins duidelijk dat zijn zus zijn leven kapot zou maken. Meghan zelf noemde hij “erg oppervlakkig”.

LEES OOK: