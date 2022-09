Broer van koningin Mathilde geeft zijn jawoord in Frankrijk

Charles-Henri is advocaat in Brussel, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en plattelandsrecht. Hij helpt particulieren, bedrijven en overheden bij het administratief beheer van hun vastgoed in Brussel en Wallonië. Zijn toekomstige echtgenote Caroline is in Brussel manager bij Telos Impact, een adviesbureau dat het geld van gefortuneerden inzet voor maatschappelijke innovatie.