Broer Meghan Markle haalt zijn zus onderuit in Australische ‘Big Brother’: “Ze zal Harry’s leven ruïneren”

Thomas Markle Jr heeft geen goede band meer met zijn zus, en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. In het ‘Big Brother’-huis deed hij al enkele scherpe uitspraken over de hertogin van Sussex. “Ik heb het Harry nog zo gezegd voor hij met haar trouwde: ze is heel oppervlakkig, ze zal je leven verpesten”, liet hij zich al ontsnappen. Volgens Thomas heeft hij zijn bekende zus niet meer gezien sinds 2011. “Ze is compleet veranderd, we herkennen haar niet meer.”