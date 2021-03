Britten zijn boos nu toestand prins Philip onzeker is: “Interview Harry en Meghan met Oprah is enorm ongepast”

RoyaltyHet lijkt minder goed te gaan met de Britse prins Philip dan aanvankelijk gedacht. De 99-jarige prins wordt momenteel behandeld voor een ernstige infectie. “De stemming binnen Buckingham Palace is volledig omgeslagen sinds hij is overgeplaatst naar een ander ziekenhuis”, weten insiders. De Britten voelen de bui al hangen en halen in hun onmacht uit naar Harry (36) en Meghan (39), die dit weekend hun veelbesproken interview met Oprah gaan uitzenden. “Dit is toch écht niet het moment!”

Philip werd deze week overgeplaatst van het King Edward VII hospitaal in centrum Londen naar het grotere en beter uitgeruste St Bartholomew’s ziekenhuis aan de andere kant van de stad. Een instelling die zich specialiseert in cardiologie. De prins zou vechten tegen een zware infectie, en zijn onderliggende hartklachten vormen daardoor een direct gevaar voor zijn leven. In 2011 werd hij nog geopereerd aan een geblokkeerde slagader. Vandaar dat hij dag en nacht in de gaten gehouden wordt door de verplegers.

Experts schatten dat hij vier tot zes weken in het ziekenhuis zal moeten blijven. “Het is moeilijk om conclusies te trekken uit deze beperkte informatie”, aldus NHS cardioloog Aseem Malhotra. “Het kan bijvoorbeeld ook dat hij een infectie op zijn urinewegen heeft, dat weten we niet. Maar als hij wel degelijk een infectie heeft aan zijn hart, dan wordt het riskant. Hij zal hoe dan ook zware antibiotica moeten krijgen. Prins Philip is een zeer robuuste man, en veel gezonder dan gemiddeld, op zijn leeftijd. Ik hoop dat hij zich erdoor slaat."

Hoewel Buckingham Palace de bevolking gerust probeert te stellen - met vage statements als “Hij is goedgezind” en “Philip reageert goed op zijn behandeling” - voelt iedereen dat er iets aan de hand is. Zo kwam kroonprins Charles bijvoorbeeld al bij Philip op bezoek, ondanks de coronamaatregel die stelt dat zoiets eigenlijk niet mag. De twee zouden het gehad hebben over de toekomst van het land. Want als Philip komt te sterven, wordt Charles het nieuwe mannelijke hoofd van de familie. “Het is maar zelden dat we eerlijk nieuws krijgen over de toestand van een ernstig zieke royal”, klinkt het bij royaltywatchers. “Aanvankelijk zeggen ze altijd dat het goed gaat, ook al is dat niet perse zo.” Tragisch, gezien Philip in juni normaal gezien zijn honderdste verjaardag zal vieren. Het Britse volk maakt zich zorgen: “Hopelijk haalt hij dat nog”, schrijven vele sympathisanten op sociale media.

Ongepast

Die bezorgdheid voor de prins slaat al snel om in razernij wanneer Harry en Meghan in het nieuws opduiken. Zij zouden volgende week, op 7 maart, hun veelbesproken interview met Oprah Winfrey uitzenden. Daarin zouden ze volgens de trailer “schokkende onthullingen” doen over hun leven binnen het koningshuis. “Vreselijk ongepast”, klinkt het op Twitter. “Hadden ze nu geen beter moment kunnen uitkiezen? Harry’s grootvader ligt al twee weken in het ziekenhuis! Klokkenluider gaan spelen over het instituut waar Philip alles voor heeft opgeofferd is nu echt niet op zijn plaats.”

Volgens insiders is Harry echter wel degelijk bezorgd om het welzijn van zijn grootvader. De prins, die nu samen met zijn echtgenote Meghan Markle in de Verenigde Staten woont, zou in quarantaine zijn gegaan voor geval hij plots moet reizen. “Moest hij binnenkort bericht krijgen dat het slecht gaan met Philip, wil hij meteen naar het VK kunnen vliegen. Vanwege de coronacrisis moet hij daarvoor kunnen bewijzen dat hij niet besmet is met het virus. Uiteraard hoopt Harry dat hij deze maatregel voor niets heeft genomen en dat prins Philip er snel weer bovenop komt."

LEES OOK

BEKIJK OOK