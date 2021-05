Britten vrezen dat testament van Britse prins Philip geheim wordt gehouden

Naar verluidt had prins Philip een vermogen van zo'n 34 miljoen euro. Wat daarmee moet gebeuren, blijft vooralsnog een raadsel. Lord Berkeley (81), lid van het Hogerhuis, heeft daarom aan de regering gevraagd om het testament van de overleden prins openbaar te maken. Experts vrezen namelijk dat het koninklijke paleis het document liever geheim wil houden. Volgens Lord Wolfson, de Britse minister van Justitie, kunnen familieleden van een overledene een aanvraag indienen om het testament geheim te houden als dat ‘ongewenst of ongepast’ is. Al is het in Engeland wel de gewoonte dat die informatie openbaar wordt gemaakt. “Als het goed genoeg is voor alle burgers, waarom zou het dan niet goed genoeg zijn voor de koninklijke familie?” vraagt financieel expert David McClure zich af in The Sun. “De reden dat je testamentaire transparantie hebt, is om te beschermen tegen fraude. Het is een universeel principe, aangezien er in landgoederen kan worden gefraudeerd.”