Britten vinden trailer Netflixdocu ‘Harry & Meghan’ oorlogsverklaring aan prins William en Kate Middleton

De trailer voor ‘Harry & Meghan’, de langverwachte documentaire van het koppel, werd donderdagnamiddag plots vrijgegeven door Netflix. Volgens enkele insiders is de timing van de release alvast verdacht. Prins William en Kate Middleton vertoeven op dit moment namelijk in de Verenigde Staten. Het is de eerste buitenlandse reis van het paar sinds het overlijden van koningin Elizabeth II in september.

Geen toeval

Dat de eerste beelden net nu verschenen zijn, kan volgens sommigen dan ook geen toeval zijn. Verschillende bronnen beweren als gevolg dat Harry en Meghan het bezoek van William en Kate willen “verstoren”. Dat schrijft het Amerikaanse ‘Page Six’. De Britse koningshuiskenner Hugo Vickers, meteen ook een vriend van de koninklijke familie, had op zijn beurt alvast het volgende te zeggen over het hele gebeuren. “Wat een verrassing. Het begint zelfs bijna saai te worden. Wat ze geproduceerd hebben, is zelfs een beetje pretentieus.”

KIJK. Netflix deelt eerste beelden van docu van Harry en Meghan.

Verder maken ook insiders binnen de Britse koninklijke familie zich zorgen. Zij vrezen voor wat prins Harry en Meghan Markle allemaal te zeggen hebben. Daarnaast voelt het hele gebeuren voor hen aan als een “oorlogsverklaring”. “Gaat het ooit genoeg zijn?”, klinkt het onder meer. Over de precieze impact van de Netflixdocu zijn er ook nog veel vragen. “Het is problematisch, maar dat Harry hierdoor de kroning van zijn vader niet mag bijwonen, is eerder onwaarschijnlijk.”

