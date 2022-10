Britten verdeeld over besparingsplannen Charles: “Alleen met een grootse kroning kunnen we indruk maken”

Royalty Harry en Meghan breken met PR-firma die zij al had toen ze nog acteerde: “Hun reputatie is zo slecht dat ze het alleen gaan proberen”

De Queen is nog maar net begraven, of de koninklijke geruchtenmolen komt alweer op gang. Vele ogen zijn gericht op Harry (38) en Meghan (41), en daar zijn zij zich volledig van bewust. In een poging hun beschadigde reputatie te redden, breken ze met de PR-firma die Meghan al vertegenwoordigt sinds ze nog actrice was. De hertog en hertogin van Sussex gaan het nu alleen proberen.

1 oktober