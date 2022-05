Britten verdeeld: mag Elizabeth de fakkel nog voor haar dood doorgeven aan Charles? “Hij is er klaar voor, zij is op”

RoyaltyTroonsafstand doen, het is in feite not done bij de Brite royals. Maar de laatste dagen heerst er toch een debat in de lokale media, en voor het eerst in tientallen jaren weerklinken beide stemmen even luid. Aan de ene kant wil men Elizabeth niet kwijt, aan de andere kant erkennen zelfs de Britten dat de beste dagen van hun Queen achter de rug zijn.

Charles moest deze week voor het eerst voor zijn moeder invallen tijdens de opening van het Britse parlement. Hij las er de troonrede voor, een taak die traditioneel gezien is weggelegd voor de monarch. Maar aangezien Elizabeth steeds slechter te been is, schuift ze meer dan ooit belangrijke taken door naar haar zoon en haar kleinzoon, prins William. Die laatste woonde voor het eerst in zijn koninklijke carrière de troonrede bij. “Een zeer symbolisch moment”, zo schrijft de Britse pers. “We krijgen een glimp van de toekomst.”

Maar hoe snel die toekomst er zal komen, daar zijn de Britten voorlopig nog verdeeld over. Binnenkort viert Elizabeth 70 jaar op de Britse troon. In juni vinden er heel wat festiviteiten plaats, en de Britten vrezen dat de monarch de gelegenheid zal gebruiken om haar troonsafstand aan te kondigen. “Het is normaal gezien niet iets dat in de kaarten ligt voor Britse royals”, aldus de lokale pers. “Maar Elizabeth is duidelijk op. Ze verdient haar pensioen. Een paar rustige jaren tussen haar honden en haar paarden. En Charles, die is er al jaren klaar voor. Hij werkt zijn hele leven al naar dit moment toe." De publieke opinie is Charles op dit moment ook gunstig, waardoor het koningschap voor hem niet op een beter moment zou kunnen komen. Bovendien zou een troonsafstand van Elizabeth Charles meer tijd geven om zijn stempel op het koningshuis te drukken. “Hij wordt sowieso een overgangskoning”, zegt royalty-biografe Tina Brown. “Zijn belangrijkste taak zal zijn om de modernisering van de monarchie in gang te zetten, en zo de weg vrij te maken voor zijn opvolger, William. Hoe graag de Britten Elizabeth ook zien, we moeten toegeven dat zij dat niet meer kan.”

Volledig scherm Charles kwam in zijn eentje opdagen voor de troonrede. © AP

In ‘The Morning Show’ huiveren ze dan weer bij de gedachte aan een troonsafstand. “Ik denk niet dat we nog gaan weten hoe we Brits moeten zijn, zonder de Queen", aldus presentator Pierce Morgan. “Charles is bijlage na zo iconisch niet. Al moet ik toegeven dat William natuurlijk ook wel goed in de markt ligt.”

Het debat is losgebarsten. Bijna alle lokale kranten zijn begonnen met het afnemen van polls, in een poging om te peilen hoeveel landgenoten pro-troonsafstand zijn. Uit de eerste peilingen blijken dat er een pak meer te zijn dan enkele jaren geleden. “Charles is eigenlijk toch al jaren koning?”, zo schrijft iemand op Twitter. “Hij doet de job al, hij heeft de titel gewoon nog niet.” Anderen denken dan weer: “Vorst, dat ben je van de dag dat je voorganger sterft tot het moment dat je zelf komt te gaan. Zo is het altijd geweest, hoe oud je ook wordt.”

Volgens experts is het onwaarschijnlijk dat Elizabeth er daadwerkelijk voor zal kiezen om haar kroon af te staan. Ook Charles zal, wanneer het eindelijk aan hem is, niet opteren om de fakkel meteen door te geven aan William. “Het zijn royals, ze houden van traditie”, aldus Tina Brown. “En bovendien hebben ze ook een groot eergevoel. Hun ego zou het niet aankunnen om op het laatste moment op te geven. En eerlijk? De meeste Britten zouden dat ook niet willen.”

