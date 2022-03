Britten stellen zich vragen: mogen Andrew en Harry nog invallen als Queen te ziek is om haar taken uit te voeren?

De Queen die plots corona had, het deed vele Britten toch even slikken. Hoewel intussen blijkt dat de monarch slechts met lichte symptomen te maken kreeg, roept haar ziekte vragen op bij haar onderdanen. Wat gebeurt er namelijk wanneer de Queen lange tijd ziek is, en haar officiële taken niet meer kan uitvoeren? Dat is namelijk een andere procedure dan voor wanneer de Queen sterft. Het is dus niet toevallig dat de House of Commons Library eind vorige maand uitkoos om duidelijk te scheppen over die regeling. Men gaf een lijst vrij, met daarop de aangewezen personen die de koningin kunnen en mogen vervangen wanneer ze lange tijd afwezig is. Daarop staan de usual suspects, zoals troonopvolgers prins Charles en prins William, maar ook enkele personen die de wenkbrauwen doen fronsen. Prins Andrew en prins Harry, bijvoorbeeld, zijn officieel ook nog adviseurs van Elizabeth.