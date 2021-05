Britten speculeren volop over de naam van ongeboren dochtertje Harry en Meghan

RoyaltyNu de geboorte van baby Sussex nummer twee er binnen enkele maanden aankomt, wordt er volop gespeculeerd over een naam voor het kindje. Het wordt een meisje, dus denken de Britten vooral aan Diana, al is die optie best onwaarschijnlijk. “Hun dochter vernoemen naar Harry’s overleden moeder zou de publieke belangstelling alleen maar vergroten, terwijl Harry (36) en Meghan (39) hun kindje willen beschermen tegen de intense mediadruk”, vertelt een bron.

Als er binnen de koninklijke familie een nieuw lid komt, dan is dat normaal het hoogtepunt van het jaar. Toen Archie werd geboren was er enorm veel feestvreugde. Dat zal nu natuurlijk niet doorgaan, want Harry en Meghan wonen nu aan de andere kant van de oceaan. Toch zijn de Britten enorm benieuwd naar hoe het dochtertje zal heten.

Eerder waren er al geruchten dat ze hun dochter zullen vernoemen naar Harry’s overleden moeder Diana. Maar volgens bronnen is dit zeer onwaarschijnlijk. “Harry en Meghan hun grootste zorg is dat hun dochtertje een nieuw doelwit is voor de media”, vertelt een bron aan Page Six. “Hun dochtertje de naam Diana geven, zou de publieke belangstelling voor het leven van het kind aanzienlijk vergroten. Harry en Meghan willen hun privacy en die van hun kinderen beschermen.”

Speciale betekenis

Toch wil het koningskoppel dat de naam van hun dochter een speciale betekenis heeft. Volgens bronnen heeft het duo nog niet beslist wat de definitieve naam zal worden, maar zijn ze nog volop op zoek naar een zinvolle naam. De kans zit er wel in dat Diana als middelste naam voorkomt. Dat is ook zo bij prinses Charlotte (6), de dochter van Kate en William, wiens volledige naam Charlotte Elizabeth Diana is.

Harry en Meghan kondigden op Valentijn aan dat ze een tweede kindje verwachten. “We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt”, klonk het toen. Een maand later, tijdens het beruchte interview met Oprah, maakte het koppel het geslacht bekend. Wanneer het duo precies een dochtertje krijgt, staat niet vast, enkel dat het deze zomer zal zijn. Het is ook niet bekend of Meghan thuis of in het ziekenhuis wil bevallen.

