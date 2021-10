Britten plannen grootste feest ooit voor jubileum Queen Elizabeth: “Beter dan dat van Victoria”

Parade

Maar hét paradepaardje van de festiviteiten is... letterlijk een parade. “Er zullen in totaal 6.500 performers optreden in de grootstad”, aldus Coleridge. “Zij zullen meelopen in een indrukwekkende optocht. We hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen Londenaars meelopen. Er zullen mensen zijn uit alle 54 landen van het gemenebest. Intussen zijn er al 17 theatergroepen die zich hebben ingeschreven om mee te lopen. Er zal ook een mysterieuze bekende artiest te zien zijn, maar die houden we nog even geheim. Zelfs Queen Victoria kreeg in 1897 niet zoveel mensen op de been voor haar diamanten jubileum.”