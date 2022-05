Britten maken zich zorgen om Queen Elizabeth: “Waarschijnlijk gaan we haar amper nog zien”

RoyaltyDe Britse bevolking maakt zich zorgen over de gezondheid van Queen Elizabeth II (96). Zij stuurde vandaag voor het eerst in 59 jaar haar kat naar de opening van het Britse parlement. Haar zoon, kroonprins Charles, nam het van haar over. Die laatste was zichtbaar emotioneel toen hij de troonrede voorlas, vlak naast de kroon van zijn moeder. Het begin van het einde?

De beslissing van de Queen om de opening van het parlement niet bij te wonen kwam er heel last minute, zo schrijft de Britse krant The Sun. De koningin zou zich op het laatste moment hebben teruggetrokken na een gesprek met haar vaste arts. Het is niet de eerste keer dat de Queen ervoor kiest om een event niet bij te wonen omdat ze slecht te been is, maar het is opvallend dat ze na zoveel jaren geen troonrede komt voorlezen. Charles, die haar vandaag moest vervangen, was volgens de lokale pers zichtbaar geëmotioneerd terwijl hij naar de kroon van zijn moeder keek, die voor de gelegenheid vlak naast hem was neergelegd.

Niet meer veraf

Voor Charles wat dit het eerste moment in zijn leven waarop hij rechtstreeks in de schoenen van zijn moeder moest stappen, om een taak uit te voeren die normaal gezien enkel door de monarch wordt gedaan. Dat zijn zoon, prins William, ook voor de eerste keer ooit aanwezig was bij de opening van het parlement, spreekt boekdelen. “Dit is een zeer symbolische dag”, zo schrijft The Sun. “We krijgen een glimp van onze toekomst te zien. En gezien de koningin er steeds op achteruit lijkt te gaan, is die toekomst misschien helemaal niet meer veraf.”

“Hoewel het paleis ons probeert te verzekeren dat alles in orde is, zijn er toch veel tekenen aan de wand dat er iets niet klopt”, aldus de krant. “Men zegt in een statement dat Elizabeth enkel worstelt met ‘episodische periodes van immobiliteit’, maar het is nu al de zoveelste keer dat ze een event moet afzeggen. En dan nog wel zo’n belangrijk event, dit keer. Als ze aanwezig had kunnen zijn, had ze dat zéker gedaan."

Volledig scherm Prins Charles nam de troonrede tijdens de opening van het Britse parlement op zich. © AP

Bijgevolg vragen verschillende Britse kranten zich af of de koningin wel aanwezig zal zijn op de festiviteiten voor haar platinumjubileum, in juni. Daar zou ze normaal gezien het volk moeten toezwaaien vanaf het balkon van Buckingham Palace. “Als de Queen zo slecht te been is, zou het best kunnen dat we haar ook dan amper gaan zien”, zo schrijft de Daily Mail. Wat er zou gebeuren als de Queen sterft nog voor de festiviteiten plaatsvinden? Daar durft al helemaal niemand het antwoord op te geven. “Het zou een groot verlies voor ons land zijn als de Queen ons binnenkort verlaat”, aldus The Morning Show-journalist Pierce Morgan. “Ik betwijfel of we zelfs nog gaan weten hoe we Brits moeten zijn, zonder onze Queen. Zelfs wij, de oudere mannen en vrouwen, hebben heel ons leven maar één koningin gekend.”

“Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Elizabeth zichzelf daar niet even zal laten zien”, aldus journaliste Romina Van Camp bij VTM, over de nakende festiviteiten voor het jubileum. “Haar dokters hebben haar waarschijnlijk het advies gegeven om nog even te rusten, voor de grote festiviteiten straks beginnen. Er is dus helemaal nog geen sprake van een troonwissel. Charles neemt het even van haar over, maar de Queen heeft het nog steeds voor het zeggen.”

