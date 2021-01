Britten in blijde verwachting: prinses Eugenie moet bijna bevallen

Eugenie brengt de laatste weken van haar zwangerschap volgens verschillende bronnen door in Frogmore Cottage, het huis van de hertog en hertogin van Sussex. Ook Prins Harry en Meghan verbleven daar in afwachting van de geboorte van hun zoontje Archie. Nu het koppel naar de VS verhuisd is, staat het pand leeg, dus heeft de prinses van York de sleutels gekregen. “Eugenie en Harry zijn altijd close geweest en ze praten vaak met elkaar”, vertelt een vriend aan Hello!. “Het was Harry die voorstelde dat zij en Jack Frogmore Cottage konden gebruiken omdat het veel groter is dan hun huisje in Kensington Palace.” Andere bronnen zeggen dat het koppel alweer vertrokken is uit Frogmore Cottage. “Prinses Eugenie en haar man voelden zich toch niet thuis in hun nieuwe optrekje in Windsor en zijn na zes weken alweer vertrokken.”