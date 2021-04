Britten eren prins Philip met 41 saluutschoten

Royalty Vrouw die Andrew beschul­digt van verkrach­ting getuige in rechtszaak: “Slecht nieuws voor de prins”

31 maart Hoewel de aandacht even van hem werd afgeleid door het interview van Harry en Meghan, heeft prins Andrew (61) niet op beide oren kunnen slapen de laatste weken. Zo raakte bekend dat Virginia Giuffre (37), de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting, waarschijnlijk zal getuigen in het proces tegen Epstein-handlanger Ghislaine Maxwell (59). De kans is groot dat ze ook verhalen over Andrew uit de doeken zal doen in de rechtbank.