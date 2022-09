Britse volkslied wordt na 70 jaar opnieuw gewijzigd: ‘God save the King’ zal weerklinken

Royalty Na bezoek van haar dokter: koningin Elizabeth zegt meeting met Privy Council af

Er is weer veel te doen over de gezondheid van koningin Elizabeth (96). Eerder deze week doken er al foto’s op waarop de Queen te zien is met “gekneusde, paarse handen”. Op woensdag raakte dan weer bekend dat de Britse monarch op doktersadvies een afspraak met de zogenaamde Privy Council, een formeel adviesorgaan, heeft afgezegd.

7 september