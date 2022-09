Britse traditie: hoe klein papiertje aan hek het dramatische nieuws officieel wereldkundig maakt

Er is besloten om het overlijden van Queen Elizabeth II vandaag bekend te maken om 19.30 uur onze tijd. Het officiële twitteraccount van de Britse koninklijke familie meldde stipt om 19.30 uur dat “The Queen vanmiddag vredig is gestorven op Balmoral”, het buitenverblijf in Schotland, waar ze traditioneel in de vakantie naartoe trok. De BBC onderbrak haar programmaschema om de dood van de langstregerende monarch van het Verenigd Koninkrijk in de geschiedenis op haar beurt aan te kondigen.