Britse royaltywatchers razend na eerste beelden van Oprah-interview met Harry en Meghan: “De Queen is Don Corleone niet”

De special waarin Harry en Meghan hun hart zullen luchten bij Oprah zal op 7 maart worden uitgezonden en maar liefst twee uur duren. Royals krijgen nu al de waarschuwing om zich ‘te verstoppen achter het meubilair van Buckingham Palace’, want de onthullingen in het interview zouden bijzonder spectaculair zijn. In een eerste preview worden die vermoedens al bevestigd. Het koppel wordt onder andere vergeleken met Harry’s moeder, prinses Diana. “Ik ben blij dat ik hier naast mijn vrouw zit”, horen we de prins zeggen. “Want zoiets als dit alleen moeten doen, zoals mijn moeder, is niet menselijk.”

Zwijgen

Er wordt ook een fragment getoond waarin Oprah Meghan vraagt of “ze zelf koos om te zwijgen, of haar het zwijgen werd opgelegd”. Vooral dat doet royaltywatchers briesen. “Ze doen het klinken alsof de koningin één of andere maffiabaas is die Meghan onder schot hield”, zegt biograaf Robert Jobson. “De trailer voor het interview is volledig ‘over the top’ en schildert het koningshuis af als een criminele organisatie. Maar het zijn niet de Corleone’s van Windsor, hoor. Er zijn geen geheime agenten die mensen het zwijgen komen opleggen of hen chanteren. Meghan was een werkende royal, daar heeft ze zelf voor gekozen, en ze werd permanent beschermd door verschillende agenten van Scotland Yard. Ze was nooit fysiek in gevaar, en Harry weet dat. Waarom ze zijn familie dan alsnog zo zwartmaken, is raadselachtig. Waarschijnlijk past dat beter in hun narratief.”