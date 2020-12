Britse royals voor het eerst herenigd sinds corona-uitbraak in maart

Prins Philip was afwezig, maar prins Charles en Camilla, Edward en Sophie en prinses Anne herenigden zich ook met het paar in Windsor. De familie genoot samen van verschillende kerstliedjes, gezongen door de Salvation Army Band. Deze bijeenkomst was de eerste keer dat de familie samenkwam sinds maart. Op 9 maart kwamen ze voor het laatst samen in Westminster Abbey in het kader van Commonwealth Day.