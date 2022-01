Britse royals ‘in shock’ door strategie prins Andrew: Charles en William willen schikking afdwingen in misbruikzaak

RoyaltyDat de rechter in New York vindt dat de 38-jarige Virginia Giuffre een misbruikzaak heeft tegen de Britse prins Andrew (61), was bekend. Ze wil een proces beginnen tegen de prins omdat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. De Britse royal ontkende deze week formeel de klachten terwijl hij zich “als burger” klaarmaakt voor de zaak. Maar dat zouden de andere leden van zijn familie net absoluut willen vermijden.

Volgens de ‘Daily Mail’ zijn prins Charles, prins William en de andere ‘senior’ leden van het koningshuis “zwaar geschokt” door de strategie die prins Andrew zou hanteren. Zo zouden Charles en William aandringen op een schikking met Virginia, waarbij prins Andrew tot wel 12 miljoen euro op tafel zou leggen. Ze zouden ook een grondige reden hebben: prins Charles en prins William willen absoluut voorkomen dat de verkrachtingszaak negatief zou afstralen op het platina jubileum van de Queen, die dit jaar 70 jaar op de troon zit en daar ook grootse feestelijkheden voor organiseerde.

De ‘Daily Mail’ schrijft dat de rechtszaak “vele malen erger zou zijn” dan het interview dan Andrew eerder op Britse televisie gaf. De prins sprak in november 2019 met de BBC over zijn banden met Epstein. Daarin ontkende hij onder meer dat hij Virginia ooit heeft ontmoet, waarna hij bakken kritiek kreeg. De prins legde vervolgens zijn koninklijke taken neer en verdween uit de schijnwerpers. “Na die catastrofe vindt niemand het een goed idee dat Andrew nu een verklaring zou afleggen voor de rechtbank.”

BEKIJK OOK: Prins Andrew toch naar rechtbank voor verkrachting

“Grote, grote zorgen”

“De beste uitkomst voor iedereen is dat dit zo snel mogelijk “geregeld” wordt. Er zijn grote, grote zorgen dat dit enkel erger zal worden voor de familie en dat het de vieringen van het jubileum zal overschaduwen”, klinkt het verder in de Britse krant. Maar nu prins Andrew formeel om een juryrechtspraak heeft gevraagd, lijkt de kans klein dat het nog tot een schikking zou kunnen komen.

Iets wat ook de advocaten van Virginia lieten optekenen: “Het is heel belangrijk dat deze kwestie voor Virginia Giuffre wordt opgelost op een manier waarin zij en alle andere slachtoffers in het gelijk worden gesteld”, zei haar advocaat David Boies, waarmee hij suggereerde dat Virginia een schikking zou weigeren. “Het belangrijkste is dat het vonnis haar in het gelijk stelt en de claim die ze heeft ingediend rechtvaardigt.”

Wat voorafging

Prins Andrew zou Giuffre in 2001 als 17-jarige tiener drie keer hebben misbruikt. De zaak wordt later dit jaar doorgezet, nadat deze in eerste instantie afgerond leek door een schikking die de Amerikaanse eerder had getroffen met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarin staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde echter dat die overeenkomst geen obstakel vormt en Giuffre haar zaak mag doorzetten.

LEES OOK: