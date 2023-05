“Britse royals hebben geen contact gezocht met Harry en Meghan na achtervolging”

Royalty “Logisch dat mensen nu medelijden hebben”: royalty-ex­pert Joëlle Vanden Houden blikt terug op docureeks rond prins Laurent

De vierdelige Canvas-documentaire ‘Laurent: prins op overschot’ is zopas afgelopen. In deze docureeks werd duidelijk dat prins Laurent (59) een man van veel gezichten is: onstuimig, getroebleerd, onhandelbaar, rokkenjager, snelheidsduivel. Even turbulent als zijn leven zijn de talloze reacties op de sociale media. Volgens sommigen schetst de documentaire een vernietigend beeld van Laurent. In ‘Tv Familie’ blikt royaltywatcher Joëlle Vanden Houden terug op de reeks en schat ze de gevolgen in. “Van zijn stempel geraakt de prins niet meer af.”