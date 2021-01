Britse royals feliciteren Kate Middleton met 39ste verjaardag

Royalty Koning Albert praat voor het eerst over grootmoe­der Elisabeth in nieuwe docu

4 januari Voor het eerst in jaren geeft koning Albert II (86) nog eens een interview. De voormalige vorst komt volgende maandag aan bod in een France 3- documentaire over z’n grootmoeder, koningin Elisabeth. Mét toestemming van zijn zoon dit keer, want de vorige keer dat Albert met de pers sprak, leidde dat tot een rel met koning Filip.