Britse royals feliciteren jarige Archie

De Queen was de eerste. Via het Twitter- en Instagramaccount van de koninklijke familie hield Elizabeth het kort. “We wensen Archie Mountbatten-Windsor een ontzettend fijne tweede verjaardag toe”, schrijft ze bij een gedateerde foto van Harry en Meghan met de pasgeboren Archie. De fotokeuze zorgt voor wat gemor bij de volgers van het account @RoyalFamily. “Schandalig dat ze geen recentere foto hebben”, schrijft een van de volgers. Die vindt dat de post duidelijk laat zien dat de verhoudingen niet al te best zijn in de koninklijke familie.

Eind 2019 verhuisden Harry, Meghan en Archie naar Canada en later Californië. In de tussentijd is Harry nog teruggekomen naar Engeland voor de uitvaart van zijn opa prins Philip. Archie is sindsdien, voor zover bekend, niet meer in Engeland geweest. Het paar verwacht in de zomer hun tweede kind. Na het spraakmakende interview van Harry en Meghan met Oprah zijn de verhoudingen tussen hen en de rest van de koninklijke familie verslechterd.