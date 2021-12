Britse Queen Mother eiste vliegverbod van luchtmacht om rust niet te verstoren

Royalty Voortdu­rend in de bib of in de bar? Het studenten­le­ven van de Europese royals doorge­licht

Dat onze kroonprinses Elisabeth (20) niet vies is van studieboeken, mag intussen duidelijk zijn. Sinds oktober studeert ze geschiedenis en politiek aan het Lincoln College in het prestigieuze Oxford. Is ze daarmee een van de grootste koninklijke bollebozen? Van het VK en Nederland tot Luxemburg en Monaco: we duiken in de geschiedenis en lichten het studentenleven van haar collega-royals door.

26 december